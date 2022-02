Marchetti: “Il nuovo terzino azzurro sarà Olivera, su Frattesi l’Inter è in vantaggio”

A Radio Marte è intervenuto l’esperto di calciomercato Luca Marchetti che ha parlato del prossimo mercato del Napoli. Ecco quanto detto:

“Olivera è il prescelto al 90% come nuovo terzino azzurro. Ovviamente se non chiudi un’operazione c’è sempre un piccolo margine di rischio. Per il difensore centrale molto dipenderà dalla cessione eventuale di Koulibaly, che ogni anno è nel mirino delle big ma poi è sempre rimasto. La bottega Verona è molto cara, Tameze e Ilic hanno caratteristiche diverse pur giocando nella stessa zona di campo. Su Frattesi dico che il Sassuolo ha tanti giocatori sul mercato, su di lui però c’è l’Inter prima del Napoli”.