La Repubblica: “Stasera primo verdetto della stagione al Maradona”

Stasera ci sarà il primo verdetto della stagione allo stadio Maradona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica: “Ha forse ragione Spalletti, non ha torto forse chi gli muove le prime critiche

dopo un’ alluvione di elogi. Che confusione. Stasera il primo serio verdetto qualcosa cambierà. Addio all’ Europa o avanti negli ottavi di Europa League. Mancano poche ore, la tensione è alta, l’ allenatore porta in conferenza due punti cruciali. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso”. Spalletti sa bene che staserà arriverà l’esito della prima grande sfida spartiacque della stagione, che permetterà agli azzurri di capire dove potranno arrivare.