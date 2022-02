Il Napoli ha pareggiato 1-1 all’ andata in casa del Barcellona. Si qualifica se vince. Se il match finisce in parità (con qualsiasi risultato) si va ai supplementari (poichè è stata abolita la regola dei gol in trasferta). Le due squadre si sono affrontate solo una volta nelle coppe, agli ottavi di Champions nel 2019-20: passò il Barcellona (1-1 a Napoli, 3-1 a Barcellona). A riportarlo Il Corriere del Mezzogiorno.