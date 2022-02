Il Mattino: “Napoli seconda terra per Maradona, questa resta la sua partita”

Quella di stasera rimane sempre la partita di Diego Armando Maradona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il Pibe de Oro avrebbe tifato per gli azzurri senza alcun tipo di dubbio e ora il suo volto sarà con gli azzurri anche sul pullman della squadra: “Resta sempre la partita di Maradona. E anche di Messi, che due anni fa mise qui piede per la prima e unica volta, cogliendo un pareggio col Barça di cui era il capitano. Diego vide in tv la partita, sapendo bene per chi fare

il tifo. Napoli è stata la sua seconda terra, Barcellona un luogo da cui fuggire subito. Da questa gara, Maradona accompagnerà la squadra nello stadio dedicato a lui”. Maradona avrebbe tifato per il Napoli, la certezza non manca e dopo l’ultima novità, relativa proprio alla giornata di ieri, il volto di D10S sarà per sempre con gli azzurri per accompagnarli prima di mettere piede in campo.