Il Mattino: “Bisogna giocare con coraggio alla ricerca del goal della qualificazione”

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata su ciò che servirà stasera per provare ad eliminare il Barcellona.

Il quotidiano campano ha fondato la sua analisi sul coraggio e sull’intraprendenza, due caratteristiche che serviranno necessariamente al Napoli se vorrà davvero qualificarsi ed ottenere il passaggio del turno: “Non si può speculare sull’ 1-1 perché il gol in trasferta non vale più doppio nelle coppe europee. Spalletti non l’ avrebbe fatto, peraltro. Il Napoli dovrà avere la capacità di respingere la pressione del Barça e giocare con coraggio alla ricerca del gol della qualificazione”. La ricerca del goal sarà fondamentale per aggredire una squadra che, come visto già all’andata, continua a fare del pressing e del possesso palla le sue principali chiavi di svolta del match. Il pareggio dell’andata rimane un risultato importantissimo, ma al Maradona servirà osare per ricercare la via del goal.