Gds – Quattro candidati per la presidenza della Lega Serie A: domani vertice tra i club

Sono in quattro i candidati a prendere il posto di Paolo Dal Pino, presidente uscente della Lega Serie A, dimessosi il primo febbraio. Il primo nome è quello di Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria che vanta l’appoggio di alcune big e anche delle piccole. Altro nome è Lorenzo Casini, capo di Gabinetto del ministero della cultura, sostenuto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Un’altra opzione è l’economista Lorenzo Smaghi, appoggiato fortemente dalle proprietà americane, in particolar modo dallo Spezia. Invece ultimo nome è quello di Mauro Masi, sul quale è forte lo spalleggiamento del presidente della Lazio Claudio Lotito.

Per domani è previsto un vertice tra tutti i club per trovare un’intesa, mentre giovedì 3 marzo si procederà all’elezione. A riportarlo La Gazzetta dello sport.