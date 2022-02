A poche ore dall’inizio del match, la SSC Napoli ha caricato i tifosi con la consueta foto del giorno del match! Il Barcellona, dopo la grande prova offerta in campionato contro il Valencia, vuole sfruttare l’entusiasmo guadagnato per conquistare un posto agli ottavi di finale di Europa League. Tutto il Maradona farà di tutto per evitarlo, cercando di accompagnare i propri beniamini ad una vittoria che risulterebbe storica! Di seguito il post pubblicato su tutti i social della SSC Napoli: