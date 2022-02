Collovati: “Se il Napoli elimina il Barcellona, può arrivare fino in fondo”

A Radio Marte è intervenuto l’ex difensore Fulvio Collovati che ha parlato della sfida tra Napoli e Barcellona. Ecco quanto detto:

“Il Napoli deve giocare con convinzione, vedo che alcuni sono combattuti sulla possibilità di sguardo su Scudetto ed Europa League. Ma quando ci sono questi incontri c’è fascino. Il Napoli se batte il Barcellona può vincere l’Europa League. Il Siviglia ha vinto l’Europa League per 3 anni e ora è secondo in classifica in Liga, ha acquisito caratura internazionale. Se il Napoli elimina il Barcellona non trovo nessun ostacolo che può frenarlo”.