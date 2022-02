Ieri la Juventus ha giocato in trasferta contro il Villareal per proseguire il proprio cammino in Champions League. Purtroppo, un giocatore della squadra di Allegri durante la partita si è infortunato. Si tratta di Mckennie, centrocampista statunitense.

Come riportato da Tuttosport, la Juventus è rientrata in tarda mattinata dalla Spagna ed ha immediatamente svolto una seduta di allenamento al Training Center. I calciatori che hanno giocato ieri in Spagna hanno svolto una seduta di scarico, mentre gli altri hanno forzato.

Nel frattempo, sono stati confermati i due mesi di stop per Weston McKennie. Il centrocampista bianconero si è sottoposto ad accertamenti presso il JMedica, che hanno confermato la presenza di una frattura composta del secondo e del terzo metatarso del piede sinistro. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane.