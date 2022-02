Tuttosport – Il Napoli al completo ha dimostrato quale sia il suo immenso valore

Napoli vs Barcellona, in programma domani ore 21 allo Stadio Maradona di Napoli, è la sfida che deciderà chi delle due proseguirà il cammino in Europa League. L’edizione odierna di Tuttosport dedica spazio alla sfida e agli azzurri scrivendo:

“Napoli-Barcellona non vale soltanto l’accesso agli ottavi di Europa League, è un’ottima opportunità per dimostrare che quella di Cagliari è stata soltanto una giornata da dimenticare. Con la rosa al completo, il Napoli ha spesso dimostrato di essere talmente forte da riuscire a battersi per lo scudetto anche contro formazioni che spendono sul mercato tanto di più.

Spalletti ha costruito il caratteri di questa squadra protagonista di picchi altissimi, sia in alto che in basso, e con il Barcellona è molto probabile che si ripeta un’altra notte stellare. Il Napoli sarà quasi al top, resteranno fuori Lozano, Lobotka, Anguissa e Malcuit. A questi si aggiunge anche Tuanzebe ancora ko e infortunato, escluso inoltre dalla lista per l’Europa League. E tornerà anche Di Lorenzo che ha fatto spaventare lo staff sanitario lunedì a Cagliari”.