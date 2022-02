Scelte quasi obbligate per Luciano Spalletti nel match di ritorno contro il Barcellona. Alfredo Pedullà, volto noto di Sportitalia, conferma il ritorno al 4-2-3-1 con Meret in porta e il rientro di Insigne ed Osimhen dal 1′ minuto. Nei blaugrana Mingueza potrebbe spuntarla di nuovo su Dest, mentre Gavi sembra essere il favorito per sostituire addirittura De Jong, con Busquets che andrebbe ad agire da vertice basso di centrocampo e Pedri a completare la linea. In attacco non si esclude che Xavi possa optare di nuovo per Traorè e Torres ai lati di Aubameyang. Di seguito le probabili formazioni secondo Pedullà:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M. Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Piqué, J. Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Traoré, Torres, Aubameyang.