Anche un altro giocatore si dovrà trasferire al Toronto; questa compagine canadese, dopo aver chiuso l’affare Insigne che ha nettamente mandato in visibilio la tifoseria e l’ambiente, ha chiuso per un altro giocatore italiano.

Come riporta la redazione di Sky Sport, infatti, un grande amico di Insigne lo raggiungerà in Canada: stiamo parlando di Mimmo Criscito. Il difensore campano del Genoa dovrebbe andar via dal Grifone, ma non in estate come Insigne, ma prima.

Per questo motivo, il difensore si trasferirà a marzo, probabilmente durante la sosta per le Nazionali, e firmerà un contratto biennale, terminando anzi tempo la sua esperienza al Genoa.

Fonte: Sky.