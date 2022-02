Quest’oggi Nino Simeone, il consigliere del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, una trasmissione che va in onda su Radio Marte. Simeone ha fatto chiarezza sulla questione della ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona, di cui si è parlato molto negli ultimi mesi. Queste sono le sue dichiarazioni:

“C’è l’investimento della Regione Campania per la riqualificazione del passaggio interrato tra il campo e gli spogliatoi. Se spendiamo 1 milione e mezzo di fondi pubblici, allora perché non fare anche il Museo? Ovviamente bisognerebbe fare degli interventi di sicurezza prima. Farò il possibile per avere i contributi necessari per mettere a posto quest’area dello stadio, perché penso che sia un degno riconoscimento per il calciatore e per il club.

La statua di Maradona? Per ripristinarla non conosco i tempi, bisogna trovare un accordo tra squadra e Comune. Piuttosto bisogna capire dove metterla, per me stava benissimo fuori dallo stadio.

Progetto del Museo? Credo che sia giusto coinvolgere la società. Questa è una cosa seria: per chi ha vissuto quell’epoca in maniera così intensa, credo che sia una cosa da condividere con tutti. Proverò a mettere per iscritto degli accordi e spero che vengano coinvolti tutti: la maglia del Napoli è la maglia di tutti, non solo dei tifosi”.