Fabian Ruiz non mai uscito dai radar spagnoli e il Napoli sa bene quanto sia facile perdere un calciatore del suo talento, il mercato non dorme mai e le pretendenti per il centrocampista non mancano. Stando a quanto appreso dal giornalista Niccolò Schira, il Real Madrid sarebbe in forte pressing su Ruiz, mister Ancelotti vorrebbe averlo a disposizione e d’altra parte non c’è stato ancora il rinnovo con i partenopei. Seguiranno aggiornamenti.