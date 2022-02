Maradona Jr: “La statua nello spogliatoio non è un tributo a mio padre”

Diego Armando Maradona Sinagra, figlio dell’eterno numero 10 del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo spagnolo AS. Maradona Jr ha raccontato del difficile rapporto che ha con il club partenopeo. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sei stato invitato alla partita di domani contro il Barcellona? “Beh no. Fino ad oggi no. Vedremo…Se mi invitano, vado. Ma se non mi invitano… Forse il presidente deve essersi arrabbiato quando non sono andato allo stadio per il tributo. ma c’erano dei problemi per la statua e la maglietta. Ma per me non era un tributo. Sono andato ad omaggiare la statua di mio padre realizzata dal comune e fatta per il popolo. Quella che sta negli spogliatoi è una statua che nessuno vede. Mi fa male, perché sono un tifoso del Napoli“

Sulla questione statue: “Ci sono due statue. Uno che è fuori dal campo, che stanno finendo. E l’altro dentro, nello spogliatoio… Non sono andato a vederla. A noi figli non è stato chiesto nulla. E niente di più. Non ho problemi con la società. Semplicemente, non sono andato a un tributo che per me non era tale. Se si sono offesi, cosa posso dire. Ho un buon rapporto con Spalletti e con tutti. Anche con il figlio di De Laurentiis. Con il presidente non ho parlato, non so se sia offeso”

Su Napoli-Barcellona: “Il Napoli nel primo tempo al Camp Nou ha avuto tante occasioni a differenza del secondo in cui non mi è piaciuto come ha giocato. Sarebbe un peccato se il Napoli uscisse, ma ci sono tanti giocatori indisponibili. Sono certo che gli azzurri faranno di tutto per passare il turno“

Cosa significa essere figlio di Diego Maradona a Napoli? “Avrei vissuto la mia vita normalmente, come faccio, anche se il mio cognome fosse stato Esposito. È diverso, ovviamente, perché bisogna avere un po’ di pazienza. Ma sono nato qui, sono cresciuto qui con questo cognome, e per me non è mai stato un problema. Avere il cognome Maradona non è stato un vantaggio, ho faticato come tutti per avere quello che ho”

Sullo Stadio Maradona: “È un grande orgoglio che lo stadio della squadra che lo ha reso grande porti il suo nome. Nessuno lo meritava più di lui. Lui è il più grande“

Sulla carriera da allenatore di Diego Maradona: “Il suo miglior talento da allenatore, il rapporto con i giocatori. Ha fatto tante cose per i suoi giocatori, nessuno ha mai parlato male di lui. Nessuno. Parlo ancora con alcuni giocatori che ha allenato e mi dicono che gli manca e che vorrebbe averlo come allenatore. Come persona, aveva un cuore molto grande, troppo. Era una persona molto buona. Troppo buono. Ecco perché si sono approfittati di lui. Non ha saputo scegliersi gli amici giusti”