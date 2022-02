Giuseppe “Oscar” Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan, oggi è intervenuto a Radio Goal, una trasmissione che va in onda ogni pomeriggio su Radio Kiss Kiss Napoli. Damiani ha parlato del campionato di serie A e della partita che si giocherà domani sera a Napoli e che vedrà la squadra di Spalletti combattere contro i blaugrana per tenersi stretto il posto in Europa League. Ecco le sue dichiarazioni:

“La corsa scudetto è appassionante. Ci sono tre, quattro squadre che se la giocano e questo aumenta l’interesse del campionato. I tifosi, ovviamente, non sono contenti dei pareggi di Milan e Napoli e della sconfitta dell’Inter. Il livello, francamente, non è altissimo e ci sono tanti errori. Giocare ogni tre giorni diventa impegnativo e ci possono essere delle sorprese.

Aubameyang potrebbe essere un problema per il Napoli domani. Non è semplice fermarlo anche se non è più il giocatore di qualche anno fa. A Barcellona, probabilmente, sta vivendo una terza giovinezza. Si muove molto su tutto il fronte d’attacco e può dare molto fastidio alla difesa del Napoli. E’ migliorato tanto: ora, partito come ala, gioca sotto porta, da attaccante centrale. Koulibaly è forte, veloce e potente e lo può mettere in difficoltà.

Mario Rui o Juan Jesus a sinistra? E’ difficile. Spalletti li vede tutta la settimana e saprà fare la scelta migliore per il Napoli. Sono due giocatori dalle caratteristiche assolutamente diverse. Il primo è uno stopper prestato sulla fascia mentre il secondo è più bravo nel proporsi. Se vuoi fare una partita propositiva, sarebbe indicato Mario Rui. In partenza, però, Juan Jesus, in una partita equilibrata, può essere una buona idea“.