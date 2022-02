Il Mattino – Tiribocchi: “Spalletti sta facendo un grande lavoro con lui…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Simone Tiribocchi.

L’ex attaccante dell’Atalanta si è soffermato su Spalletti, in particolar modo sul lavoro che sta svolgendo con Victor Osimhen.

Queste le parole di Tiribocchi: “È l’uomo giusto per formare questo Osimhen. Ricordo quello che mi chiedeva in campo e immagino quello che starà portando avanti in questi mesi con Victor. In questi mesi il lavoro fatto con Osimhen è chiaro. È un attaccante che ha determinate caratteristiche ed è fortissimo a fare certe cose. Spalletti ora sta provando a insegnargli altro: chiede sempre ai suoi attaccanti di giocare con i compagni, di dare una mano alla squadra. Ci sono tanti momenti in una partita: c’è il momento di attaccare la porta – e Osimhen lo fa bene – e anche quello di venire incontro, sacrificarsi”.

Proseguendo sul centravanti nigeriano dice: “Contro il Barcellona sarà fondamentale averlo in campo dal primo minuto. Dovrà aiutare il Napoli nei momenti di sofferenza, che sicuramente arriveranno, e dovrà fare gol. Non ci sarà un’altra occasione, domani sera si decide tutto. E può far male agli avversari: il Barcellona uno come Victor non ce l’ha”.