Gazzetta – Carnevale: “Osimhen ha qualità da fuoriclasse…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Andrea Carnevale.

L’ex giocatore del Napoli si è soffermato su Victor Osimhen, esaltando le qualità tecnico-tattiche dell’attaccante nigeriano.

Queste le parole di Carnevale: “Mi colpisce il tempismo in elevazione, lo stacco con forza e coordinazione da vero fuoriclasse. Ha una strapotenza fisica che deve imparare a gestire. Sì, perché a volte serve qualche corsa in meno e il movimento giusto. È un ragazzo generoso e sempre in sintonia con l’ambiente e questo potrà aiutarlo nella crescita”.