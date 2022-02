Coppa Italia, in arrivo una modifica sulle semifinali! La decisione della Lega

La Coppa Italia va verso una modifica importante per quanto riguarda le semifinali. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, quelle che si giocheranno a breve saranno le ultime con la regola del gol in trasferta, già abolita nelle competizioni europee. Il Consiglio di Lega ha preso questa decisione per uniformarsi al provvedimento preso dall’UEFA con l’eliminazione della norma secondo cui le reti segnate in trasferta nelle sfide andata-ritorno “valgono doppio”. Per l’Italia, che vede come unico caso di sfide non secche proprio le semifinali della coppa nazionale, dalla prossima stagione dunque entrerà in vigore la nuova modifica.