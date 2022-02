Luciano Spalletti può sorridere un po’ in vista della gara contro il Barcellona; infatti, da oggi l’infermeria è un po’ meno vuota e i giocatori che sono a sua disposizione aumentano, anche se il tecnico toscano non vuole sentirselo dire.

Ma, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ritrovare 3 pedine importanti come Di Lorenzo, Politano e Insigne è molto importante per Spalletti e per la sua squadra; sicuramente Di Lorenzo e Insigne partiranno dall’inizio, mentre Matteo Politano tornerà in panchina.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno.