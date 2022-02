CdM – Calendario insidioso per il Napoli, bisognerà dosare le energie

Le prossime partite del Napoli sono tutte insidiose e decisive. Si parte domani con la sfida europea contro il Barcellona. Domenica ci sarà il match contro la Lazio e domenica 6 marzo contro il Milan. Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spaio proprio alle prossime sfide della squadra partenopea scrivendo:

“Spalletti a fine gara con il Cagliari ha auspicato il recupero degli infortunati per la gara di domani contro il Barcellona. La conta degli indisponibili è diventata una consuetudine per il tecnico che negli ultimi due mesi ha dovuto affrontare tante problematiche. Il pareggio contro il Cagliari è andato ormai in archivio e si guarda agli impegni futuri. Nell’immediato c’è il Barcellona, ma anche la difficile trasferta contro la Lazio e poi quella al Maradona contro il Milan. Sono tutti match difficili e ravvicinati e l’allenatore azzurro dovrà dosare bene le energie dei suoi uomini, anche di quelli che finora hanno avuto poco spazio”.