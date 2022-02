Come riportato da Il Tempo, oggi Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, intervistato dall’Adnkronos, ha detto la sua riguardo la partita che si svolgerà domani sera allo stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il Barcellona di Xavi per poter proseguire il suo cammino in Europa League. Ecco le sue dichiarazioni:

“Col Barcellona giovedì sarà durissima. I blaugrana sono nel loro momento migliore come risultati e gioco, la regia al Maradona credo tornerà a Busquets. Il Barca è una squadra fantastica, quando ti fanno correre a vuoto c’è un grande dispendio mentale e fisico, poi non forzano nessuna giocata. Il Napoli è già grande, ma per diventare grandissimo devi passare per queste partite.

Le ultime 3 partite dei blaugrana contro l’Atletico Madrid, l’Espanol e Valencia dicono che sono cresciuti, si vede la mano di Xavi, hanno preso giocatori che possono fare la differenza, Ferran Torres è rientrato nel suo ruolo, Dembelé credo giocherà al posto di Traoré è ed è devastante, sono cresciuti nella qualità del gioco e negli uomini”.