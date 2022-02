Xavi, tra poco più di un’ora, scenderà in campo al Maradona per la rifinitura, e scioglierà le ultime riserve sulla gara di domani: per As, il Barcellona che scenderà in campo ha tre dubbi da sciogliere e sta all’allenatore scegliere.

In particolare, secondo AS, il terzino destro sarà uno tra Dest e Mingueza, in quanto Dani Alves non è nella lista Uefa; a centrocampo, Xavi deve scegliere tra De Jong e Gavi come interno di sinistra, mentre sulla fascia destra giocherà uno tra Adama Traoré e Dembele.

Per il resto, la coppia centrale sarà Piqué-Araujo, per cui Eric Garcia andrà in panchina; in attacco, invece, giocheranno Aubameyang e Ferran Torres.

Fonte: AS.