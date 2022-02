Vigliotti: “Punto assolutamente guadagnato, rispetto alla prestazione offerta”

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha lasciato delle dichiarazioni Bar Sport su Kiss Kiss Napoli, parlando della partita del Napoli e soprattutto della prestazione non buona da parte degli azzurri:

“Non può non aver inciso sulla prestazione del Napoli l’assenza in contemporanea di Insigne, Politano e Lozano in attacco, e di Anguissa e Lobotka a centrocampo. Se a ciò aggiungiamo che Fabian Ruiz ed Osimhen erano in panchina a seguito degli acciacchi post Barcellona, e che dopo venti minuti l’indistruttibile Di Lorenzo è dovuto uscire dal campo, si può oggettivamente dire che il Napoli ha affrontato un disperato Cagliari in piena emergenza“.

Sulle scelte di Luciano Spalletti, Vigliotti, ha aggiunto: “Qualcuno può obiettare a Spalletti la scelta di aver cambiato il solito modulo giocando con la difesa a tre, e di non aver utilizzato sin dall’inizio Osimhen, decisivo come a Venezia, e Fabian Ruiz. Ma il tecnico a fine gara ha ringraziato i due giocatori che nonostante gli acciacchi si sono messi a disposizione della squadra. Insomma un punto assolutamente guadagnato, rispetto alla prestazione offerta, ed utile per un incredibile finale di campionato dove in dodici partite potrà ancora accadere di tutto”.