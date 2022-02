Pedullà analizza il Napoli di ieri: “Il Napoli mai pericoloso, anzi”

Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale, ha analizzato la partita del Napoli contro il Cagliari ieri sera, ecco quanto detto:

“Primo tempo che ha visto partire meglio la squadra di Spalletti, con Di Lorenzo che ha avuto una grande occasione al 10′ per passare in vantaggio. Il suo mancino è stato sventato miracolosamente da Cragno. Al 16′ ha risposto Joao Pedro, che sfruttando un disimpegno errato di Koulibaly ha concluso a rete, sparando però a lato. Al 27′ Di Lorenzo ha chiesto il cambio, poiché stordito dopo una botta tremenda alla testa. Ci ha provato anche Mario Rui, con un destro a giro alla Insigne. Il portiere del Cagliari, Cragno, ancora una volta, ha risposto presente”.

Nella ripresa, “il Napoli è calato vistosamente. Il Cagliari ha approcciato meglio e al 58′ Pereiro, con un sinistro non irresistibile, ha trovato il gol del vantaggio dei sardi. Responsabilità pesanti del portiere Ospina, che non ha visto partire il tiro probabilmente, e poteva certamente intervenire meglio.

Spalletti cambia, si gioca le carte Fabian Ruiz, Ounas e Osimhen. Il Cagliari ha però una clamorosa occasione per raddoppiare con Deiola, che di testa trova stavolta un ottimo Ospina, sulla respinta, Baselli a porta vuota non riesce a mettere in rete il 2-0.

Il Napoli non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Anzi, il Cagliari ha altre due clamorose occasioni per chiudere la gara, all’85’, prima Marin trova ancora Ospina, poi da corner, ancora Ospina evita il 2-0 e il calcio è crudele”.