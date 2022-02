Lazio, vicino il recupero di Immobile contro il Napoli: le ultime

Sorride Maurizio Sarri per le notizie che arrivano dall’allenamento della sua Lazio. Anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, Francesco Acerbi ha lavorato in gruppo. Come svelato da lalaziosiamonoi.it:

“Per Immobile bisognerà aspettare domani, il suo ritorno è comunque un dato di fatto e avverrà nella rifinitura in programma tra 24 ore”. Pedro verrà invece rivalutato tra qualche giorno, anche se lui “rischia il forfait anche per il match di domenica contro il Napoli”. Oggi non si è allenato Strakosha, ma non c’è preoccupazione sulle sue condizioni. Riflessioni in corso intanto su Acerbi, da capire se tornerà subito titolare o meno. Ancora ai box, infine, Lazzari: ne avrà per un altro mese.