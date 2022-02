Juve, l’ad Arrivabene: “Dybala? I rinnovi si fanno in due, vedremo”

A Sky Sport ha parlato l’a.d. della Juve Maurizio Arrivabene, queste la risposta sul rinnovo di Paulo Dybala, out per infortunio questa sera: “Rinnovo Dybala? Avevamo detto che a fine febbraio ci saremmo occupati dei rinnovi. È un peccato che Dybala non sia con noi questa sera, ha avuto un infortunio. Insieme a quello di Dybala discuteremo anche degli altri rinnovi, lo faremo coi tempi corretti e con uno sguardo al futuro. Ottimismo per il rinnovo di Dybala? I rinnovi si fanno in due. Se c’è ottimismo da una parte può esserci magari pessimismo dall’altra. Un rinnovo è una trattativa, ognuno cerca di raggiungere i proprio obiettivi”.