Il Mattino – Le scelte di Spalletti sono state pesanti e probabilmente sbagliate

Luciano Spalletti si è preso una grande responsabilità effettuando qualche scelta probabilmente erronea.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il tecnico avrebbe lasciato fuori due giocatori indispensabili su tutti: “Non sono state le tante assenze a incidere, sia chiaro. Hanno pesato di più le scelte di Spalletti, che aveva lasciato fuori uomini chiave come Fabian («Aveva punti di sutura alla testa», l’ altra precisazione del tecnico) e Osimhen e cambiato il modulo, e il grigiore di una squadra incapace di infiammarsi per 70′, finché nel gioco e nell’ atteggiamento qualcosa non è cambiato, anche grazie a Ospina. Sì, proprio lui che aveva commesso un pesante errore sul gol di Pereiro si è riscattato bloccando il tiro di Marin che avrebbe portato il Cagliari sul 2-0 e chiuso la storia”.

Spalletti ha preferito giocarsi il secondo tempo due pedine importantissime come Fabiàn e Osimhen, ma la scelta a posteriori non ha pagato visto l’andamento mesto e fiacco del Napoli nei primi 60 minuti di gara.