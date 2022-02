Il Mattino: “Il Napoli perde dominio della partita e possesso palla”

Il Napoli ha perso il controllo del match ieri sera in quel di Cagliari.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino in tali termini: “Il Napoli perde dominio della partita e possesso palla. Dà al Cagliari la superiorità a centrocampo con Juan Jesus perso. Un disastro che un errore di valutazione del portiere Ospina premia favorendo il vantaggio del Cagliari. Ospina eviterà il raddoppio per fortuna del Napoli che ricorda di aver lasciato in panchina in panchina Uragano Osimhen. Spalletti spazientito opera tre cambi: riporta la difesa a 4, elimina l’ inutile Juan Juesus per Ounas. Infila Fabiàn al centro per Demme. E finalmente mette fuori Petagna per Osimhen”.

Il Napoli non è stato brillante nè in fase di possesso nè con i soliti inserimenti in fase di non possesso, una squadra totalmente disorganizzata e spiazzata dal nuovo assetto tattico.