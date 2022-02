Alle 21 la Juventus scende in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in trasferta contro il Villarreal. Allegri tiene fuori il nuovo acquisto Denis Zakaria, gioca dall’inizio McKennie. C’è Locatelli in regia, va in panchina Arthur. Cuadrado è titolare, senza Dybala l’attacco è sulle spalle di Morata e Vlahovic, al suo esordio in Champions.

La formazione ufficiale – Szczesny; De Sciglio, Danilo, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.