L’allenatore Giampiero Ventura ha parlato, a Radio Marte, della stagione degli azzurri e della partita di stasera contro il Cagliari.

“Cagliari-Napoli? Partita molto delicata per entrambe, per gli azzurri è importantissima. Vincendo andrebbe primo, è un campionato pazzo e apertissimo. Scudetto? Arriva primo chi si abitua a vincere. Il Milan a Salerno doveva fare tre punti, non può fare queste prestazioni. Serve consapevolezza. Spalletti? Sta dando tanto”.