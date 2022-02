Enrico Varriale, giornalista, ha commentato, volendo dire la sua, su Twitter la sfida tra Cagliari e Napoli ed il pareggio dei partenopei: “Punto d’oro per il Napoli che soffre un ottimo Cagliari. I sardi in vantaggio su una papera di Ospina, bravo poi con 2 grandi parate, falliscono il colpo del KO e vengono raggiunti da un gol di Osimhen il vero valore aggiunto per Spalletti, al di là delle assenze”.