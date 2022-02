Guai in vista per José Mourinho. Secondo quanto riportato da La Stampa, il tecnico portoghese, nei minuti finali di Roma-Hellas Verona, avrebbe pronunciato la seguente frase al direttore di gara Luca Pairetto: “Ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve!” In aggiunta, da segnalare il gesto del telefono, sempre rivolto all’arbitro. L’allenatore dei giallorossi rischia dalle due alle tre giornate di squalifica. Sarà decisivo il referto di Pairetto.