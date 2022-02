Spalletti a Dazn: “Il Cagliari meritava qualcosa in più. Banalità dire che dovevamo vincere”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato ai microfoni di Dazn l’esito di Cagliari-Napoli. Queste le sue parole.

“Per noi è stata una partita complicata, il Cagliari meritava qualcosa in più, o noi meritavamo qualcosa in meno. Non abbiamo mai preso in mano la partita. Abbiamo avuto più possesso, ma loro volevano fare questa partita qua e noi un’altra. C’è da essere contenti per il risultato finale, perché dopo queste partite di Europa League succede a tutti. Abbiamo fatto troppo poco qualitativamente. Ogni volta che dite che siamo tutti va a finire che perdiamo tutti (ride, ndr). Osimhen è stato bravo a mettersi a disposizione, non doveva esserci. Fabian Ruiz era a rischio perché sentiva dolore, anche lui con questo problema voleva rientrare. Sono ragazzi eccezionali. Ma dobbiamo fare qualcosa in più. Se non usiamo bene la qualità lasciamo le decisioni a loro”.

“Occasione persa? È una banalità dire che dovevamo vincere, a cosa ci sarebbe servito come entusiasmo. Può succedere una volta di non prendere la palla, e stavolta non ci è riuscito, anche per bravura del Cagliari. Il confronto con Elmas? Mi è capitato per una situazione che si era verificata in precedenza. Era lì e per me è stato facile parlare con lui. Poi ogni tanto mi viene il sorriso a bischero quando sono in panchina. Abbiamo sbagliato troppo sotto la costruzione, siamo stati titubanti nell’iniziativa, nei contrasti, o ce ne rendiamo conto o diventerà sempre più difficile. Molte squadre fanno queste scalate uomo contro uomo sulla linea difensiva, e diventa difficile fare le giocate. Quando si viene incontro e si riceve la palla bisogna reggere questa botta perché abbiamo retto pochi duelli”.

“Segnali da questa giornata? Le ultime partite sarà complicato andare a giocare in campi di squadre che lottano per non retrocedere. Alcune si sono sistemate bene, anche grazie ai dirigenti. Capozucca sa come lavorare, Sabatini anche. Hanno ingaggiato giocatori che danno motivazioni nuove, perché arrivano elementi con la voglia di ribaltare una situazione. Saranno partite difficili, per cui bisogna adattarsi”.

“Le prossime partite? Le emozioni si vivranno sicuramente, speriamo di viverle nelle condizioni di giocare, di avere i nostri giocatori, perché poi la palla la fanno viaggiare loro. Speriamo di averli tutti a disposizione. Sono partite che se torni bambino e ci ripensi sono quelle che sognavi. Bisogna viverle in maniera corretta”.