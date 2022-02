La probabile formazione del Cagliari. Due dubbi per Mazzarri

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, avrebbe due dubbi per quanto riguarda la formazione da mandare in campo contro il Napoli. I ballottaggi principali riguardano la presenza di Lovato e Carboni. Sarà la rifinitura a sciogliere le riserve e a permettere di capire chi sarà pronto per scendere in campo. Per il resto, confermato il solito 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE

Cragno; Goldaniga, Ceppitelli (Lovato), Carboni (Obert); Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. Ancora out Nahitan Nandez.