La Gazzetta – I blaugrana puntano gli occhi su un big azzurro  

Oggetto del desiderio di molte squadre, Kalidou Koulibaly non è passato inosservato neanche agli occhi del Barcellona. Dopo la bella prestazione al Camp Nou, i blaugrana iniziano a pensare a come inserire nel loro progetto il difensore senegalese in scadenza di contratto nel 2023. Così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: “Il Koulibaly visto al Camp Nou è stato sontuoso e ha destato ulteriormente l’interesse del club blaugrana che lo ha individuato fra i rinforzi possibili per la prossima stagione”.