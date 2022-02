Ciro Ferrara, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Dazn nel post partita di Cagliari Napoli:

“Occasione persa per entrambe le squadre. Il risultato del Napoli si può vedere da due punti di vista: da un lato gli azzurri potevano vincere, dall’altro è un punto che tiene ancora la squadra di Spalletti in lotta per lo Scudetto. Bellissimo il gol di Osimhen che in questa specialità è bravissimo”.