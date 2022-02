Walter Mazzarri, attuale allenatore del Cagliari ed ex allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio: “L’arbitro ha svolto un’ottima prestazione: il VAR deve prestare più attenzione. Infatti Mario Rui è un giocatore esperto: il portoghese ha ingannato l’arbitro. Il rigore per il Cagliari era netto perché Rovella non ha minimamente toccato il terzino azzurro”.