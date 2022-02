Noussair Mazraoui, terzino dell’Ajax, è in scadenza di contratto, e a fine stagione lascerà i Lancieri. Il suo desiderio è quello di giocare in Serie A. Sulle sue tracce resta forte la presenza di Roma e Napoli, pronte a darsi battaglia per arrivare al calciatore marocchino. Le due squadre sono in pole position per accaparrarsi le sue prestazioni a partire dalla prossima stagione. A riportare è calciomercato.com.