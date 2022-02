Cds – Mazzarri: “Se il Napoli palleggia fa girare la testa ma noi sapremo gestirli”  

In vista del match contro il Napoli, Walter Mazzarri prepara la sfida e il Corriere della Sera scrive:

“Deciderò solo all’ultimo minuto, ma considerati i cinque cambi, so di poter contare su tutti. Sarà, più degli uomini in campo, fondamentale il modo di approcciare la gara perché se consenti al Napoli di palleggiare, loro ti fanno girare la testa. Ma i ragazzi sanno già come affrontare questa gara». La spinta della Unipol Domus sarà fondamentale per cercare di mettere in scacco una squadra che, considerati i risultati delle altre pretendenti al primato, proverà a giocarsi il tutto per tutto per agganciare il Milan. E per riuscire ad avere la meglio, ci vorrà un Cagliari in grande giornata, capace di tenere testa ai partenopei e provare a far male puntando sulle sue qualità”.