Cagliari-Napoli: ballottaggio tra Malcuit e Ounas, Spalletti rivede i ruoli di Zielinski ed Elmas 

L’emergenza infortuni ha messo alle strette Luciano Spalletti. Come sostiene l’edizione odierna di TuttoSport queste potrebbero essere le scelte dell’allenatore: “Stasera a Cagliari dovrebbe rimanere invariato il 4-2-3-1, con Zielinski che dovrebbe “abbassarsi” al fianco di Demme nei due di centrocampo e Malcuit che potrebbe essere sistemato nel trio dei trequartisti, con Elmas sul lato mancino e Mertens a ridosso della punta centrale Petagna. L’impiego del francese e non di Ounas sul lato destro, servirebbe per tenere maggiormente l’equilibrio in squadra con le due punte centrali Mertens-Petagna”.