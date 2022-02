Il Napoli affronterà il Barcellona giovedì 24 febbraio allo Stadio Diego Armando Maradona per il ritorno dei playoff di Europa League dopo l’1-1 del Camp Nou e servirà tutto l’appoggio del pubblico, che potrà essere al 75%, per aiutare gli azzurri in questa impresa. Come scrive Il Mattino, infatti, la tifoseria napoletana è sempre stata l’arma in più in queste magnifiche notti europee, come quella proprio contro i blaugrana giocata il 24 febbraio 2020.