Napoli-Barcellona, capienza aumentata ed altri biglietti in vendita: in esaurimento la Curva A Superiore

In seguito all’aumento della capienza negli stadi al 75%, la SSC Napoli ha messo in vendita ulteriori tagliandi in vista della gara di ritorno dei play off di Europa League di giovedì contro il Barcellona. Risultano esauriti Distinti Superiori e Curva B mentre resta qualche altro tagliando di Curva A e Tribune.

Di seguito i prezzi:

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 85,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti € 60,00

Curve anello superiore € 45,00

Curve anello inferiore € 30,00