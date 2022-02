Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli ed attuale allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa del suo rapporto con Spalletti: “Io e il tecnico dei partenopei abbiamo un grande rapporto. In passato c’è stato qualche problema e domani sarà una bellissima partita in cui entrambe le squadre vorranno vincere”.