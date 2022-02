Lozano e Politano, il loro rendimento è più basso dello scorso anno

Il Napoli sta facendo molto bene, ma il rendimento degli esterni offensivi non è stato, fino ad ora, alto come lo scorso anno. Oltre a quello, ormai ripetuto più volte, di Lorenzo Insigne, anche quelli di Hirving Lozano e Matteo Politano non sono gli stessi. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il messicano è stato più volte fermato dalla sfortuna che lo ha messo di fronte ad uno zigomo fratturato e ad un infortunio alla spalla che non lo hanno fatto esprimere al meglio, così come l’esterno italiano, che più volte ha dovuto ricorrere all’infermeria.