L’Atalanta, come si può intravedere dal sito ufficiale della squadra lombarda, è infuriata per il gol annullato contro la Fiorentina. Infatti ci sono state moltissime polemiche per un gol, di Malinovsky, annullato per una posizione, molto dubbia, di fuorigioco di Hateboer. Gli orobici hanno pubblicato l’immagine della posizione irregolare con la scritta: “Giudicate voi…”.