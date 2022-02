Il Sassuolo, con una straordinaria prestazione, sbanca San Siro e vince contro la squadra di Inzaghi, visibilmente stanca. I nerazzurri non hanno sfruttato troppe occasioni per segnare e nel primo tempo Raspadori e Scamacca hanno punito i lombardi. Il Napoli deve vincere per raggiungere il primo posto in classifica e sfruttare questi due scivoloni delle squadre milanesi.