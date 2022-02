Il Mattino – Reja: “Spalletti sta facendo bene, difesa da scudetto…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Edoardo Reja.

L’ex allenatore del Napoli si è soffermato sulla squadra partenopea, in particolar modo su Spalletti, elogiando il suo lavoro con il gruppo azzurro.

Queste le parole di Reja: “Ho conosciuto Spalletti tanti anni fa a Udine e devo dire che è molto simile a quello di allora, come carattere, come filosofia del linguaggio, come attenzione agli atteggiamenti. A Napoli sta facendo bene e lotterà con l’Inter fino alla fine. Con tutto il rispetto per il Milan“.

Sul Napoli dice: “È una squadra che, al completo, senza questi infortuni, avrebbe chance di scudetto ancora più alte. C’è stata crescita individuale di tanti giocatori, penso a Fabian ma anche a Koulibaly e a Rrahmani. Ho visto il calendario e, dopo il big match con il Milan, mi pare che sia piuttosto favorevole alla squadra azzurra”.

Infine, su Cagliari-Napoli dice: “Con il pubblico sardo ho subito avuto un grande feeling, magari un po’ meno con Cellino. Ma come faccio a dimenticare Zola che era il mio capitano e che appena mi vedeva mi chiedeva: Mister, che cosa c’è da dire oggi alla squadra?. Ma gli anni a Napoli sono un ricordo indelebile, pure quando sono tornato dopo, da avversario, non sono mai riuscito a sentirmi un nemico. Perché a Napoli non sei solo l’ allenatore della squadra, sei molto di più. E questo lo sta capendo anche Spalletti“.