Domani il Napoli dovrà fare attenzione a un grande ex, come Leonardo Pavoletti, giocatore pronto a donare punti al suo Cagliari, e a regalare la salvezza, magari con un goal a partire da domani.

Pavoletti ha vissuto nella realtà partenopea per soli 6 mesi, giocatore che doveva sostituire Milik e invece, come proprio per il polacco, ha subito l’esplosione di Mertens falso nueve e non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio con Sarri.

Adesso la sua nuova realtà è Cagliari e dopo due gravi infortuni, Pavoletti spera di riprendersi il Cagliari con Mazzarri e di salvarlo con i suoi goal.

Fonte: Il Mattino.