Non sarà Mariani di Aprilia, designato in origine, ma l’arbitro Sozza di Seregno a dirigere Cagliari-Napoli, 26esima giornata di Serie A in programma lunedì alle ore 20.45.

Sozza ha diretto due volte in gli azzurri, proprio in questo campionato:

Juventus-Napoli 1-1 del 6 gennaio 2022

Fiorentina-Napoli 1-2 del 3 ottobre 2021